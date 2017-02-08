امتعض الهلاليون من رفض لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم مواجهة الفريق الأول أمام الفيصلي في الجولة الـ18 من مباريات دوري جميل.
حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً جماهيرياً من قبل أنصار الهلال على لجنة المسابقات معتبرين أن بدايتها غير عادلة نظراً لكونها وافقت على تقديمي وتأجيل مباريات أندية أخرى.
إلى ذلك أشارت مصادر لـ(النادي) إلى أن الناقل الحصري لمباريات دوري جميل للمحترفين هو السبب الرئيسي وراء رفض لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لطلب تقديم موعد لقاء فريقي الفيصلي والهلال وتثبيت موعد إقامته عند الساعة 8.15 من مساء الغد.
الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات لم توضح في إشعارها لناديي الفيصلي والهلال السبب في عدم تقديم الموعد، مما استدعى استغراب الطرفين لهذا الرفض
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