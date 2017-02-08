أكدت مصادر أن إدارة نادي الهلال لم يصلها إلى الآن عرض رسمي لانتقال البرازيلي تياجو ألفيس المستبعد من قائمة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي فضل دعم خطوط فريقه الهجومية بالسوري عمر خريبين في فترة التسجيل الشتوي المنقضية أخيرا، لأن أسلوب اللاعب لا ينسجم والخطط التكتيكية التي يعتمد عليها المدرب.
ومنح الهلال اللاعب ووكيل أعماله حرية التفاوض مع أي نادٍ يرغب في كسب خدماته على سبيل الإعارة أو بيع العامين ونصف العام الفترة المتبقية من عقده، خصوصا أن خيار تجديد عقد دياز سيكون مطروحا وبقوة في حال نجاحه في تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم، الأمر الذي يجعل حظوظ البرازيلي في البقاء ضعيفة، وهو ما عجل بإدارة النادي لمحاولة التخلّص من اللاعب بمنحه حرية التفاوض بشرط ألا يتم بيعه لنادٍ سعودي، بل سيكون مسموحا للفرق الخارجية للحصول على توقيعه نظرا لأن اللاعب ذاته كان مطمعا للكثير من الأندية الخليجية في الصيف الماضي وعلى رأسها الوحدة الإماراتي.
واستبعد ألفيس من تدريبات الهلال خلال الفترة الماضية برفقة زميله عبدالعزيز الدوسري، حيث يتدرب الثنائي بشكل انفرادي بعيدا عن المجموعة، إذ يقتصر عملهما على الجوانب اللياقية في النادي الصحي وصالة الحديد.
وذكرت “الاقتصادية” أن البرازيلي يظهر انضباطا كبيرا بالجدول اليومي الموضوع له، كما أنه لم يسجل أي حالة غياب أو تأخير، على الرغم من استبعاده من قبل دياز بالتزامن مع حضور خريبين القادم من فريق الظفرة الإماراتي.
وعلى صعيد ثان، رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب الفصيلي والهلال بتقديم موعد مباراتهما غدا ضمن دوري جميل للمحترفين التي ستقام في التوقيت السابق نفسه في تمام الساعة 8:15 مساء، حيث لم تبد “المسابقات” أي سبب لرفضها.
ميدانيا، فرض دياز مناورة على لاعبيه البارحة لتطبيق التكتيك الذي ينوي أن ينتهجه أمام الفيصلي، وهو الذي قرر إغلاق التدريبات الأخيرة صباح اليوم تحضيرا للمواجهة التي تأكد فيها غياب نواف العابد عنها.
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