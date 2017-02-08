تغزل النجم الدولي المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” المعار من الزمالك للفريق الاتحادي ، بجمهور فريق الاتحاد ،ووعدهم ببذل قصارى جهده بجانب زملائه بالفريق الكروي بالفترة المقبلة لإستعادة نغمة الإنتصارات بالدوري والعودة للمنافسة وحصد لقب كأس ولي العهد وإسعادهم بشكل كبير في نهاية الموسم الجاري.
قال كهربا في تصريحات لبرنامج الحريف عبر قناة دي أم سي سبورت المصرية: ” توقعت انضمامي لقائمة المنتخب المصري الأول في كأس أمم إفريقيا بالجابون بسبب مستواي مع اتحاد جدة منذ انضمامي لصفوفه على سبيل الإعارة من الزمالك في السوق الصيفية الماضية “.
أضاف : ” المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر “ليس ظالماً” ومدرب جيد للغاية رغم أنني لم أشارك معه كثيراً،ولكنه هو وجهازه الفني يعملون بشكل مميز من أجل مواصلة حصد الإنتصارات وإسعاد الشعب المصري ،وهدفنا الأساسي هو الوصول لمونديال روسيا 2018 وقادرون على فعل ذلك ،ورغم حلم كأس العالم، فقد حاولنا قدر الإمكان تقديم شيء مميز في أمم إفريقيا ،وتمنيت التتويج باللقب الافريقي لأنني كنت أشاهد البطولة وفرحت مع الجماهير المصرية ،ولكن الحمد لله على كل شيء”.
أشار : ” بكل تأكيد ، لا أحد يعرف ما سيحدث له مستقبلاً ، ولكني أتمنى العودة للاحتراف في القارة الأوروبية مرة أخرى ،وسجلت وصنعت هدف في مرمى أتلتيكو مدريد بالرغم من قوتهم وقوة دييجو سيميوني الذي أحبه بشدة وأتابعه دائماً وطريقته تُثير إعجابي وآمل اللعب معه في يوماً ما وكلامه عني وسام على صدري وجعلني أسعد إنسان في العالم ،وحلمي ألعب في قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أو أتليتكو مدريد،والدوري الإسباني الأفضل بالنسبة لي”.
وبخصوص جماهير الاتحاد والدوري السعودي ، أردف كهربا : ” جمهور اتحاد جدة جمهور “عظيم” ورائع ومميز من جميع النواحي وأحبهم بشدة ،وعايز أقول لجماهير الاتحاد أشكركم بشدة على دعمكم ومساندتكم لي ولمنتخب مصر وكذلك “وحشتوني” وهقابلكم يوم السبت القادم في المباراة بإذن الله”.وفق “النادى”.
تابع الفولت : ” الدوري السعودي أقوي من الدوري المصري،وتأقلمت بشكل كبير وبسرعة مع العميد وجماهيره الممتعة داخل وخارج الملعب وأعد الجماهير الاتحادية ببذل قصارى جهدي مع زملائي اللاعبين من أجل إستعادة إنتصاراتنا في الدوري والعودة مجدد للمنافسة وحصد لقب كأس ولي العهد وادخال الفرحة الكبيرة في قلوب جميع الاتحاديين “.
أكمل كهربا تصريحاته ،قائلاً : ” فريق الاتحاد عانى من مشاكل كثيرة هذا الموسم من جميع النواحي ولكنه واصل مسيرته بشكل جيد في الدوري وأنهى الدور الأول في الصدارة وكذلك صعد لنهائي كأس ولي العهد بفضل الروح القتالية العالية والمحبة الكبيرة والرغبة والأخوة والتعاون الموجود بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والدعم الجماهيري داخل وخارج ملعبنا ،ورد الفريق الاتحادي على الكثيرين الذين قالوا بأن العميد سيكون في مراكز متأخرة هذا الموسم ،والعميد يبني فريقا جديدا مميزا من المحترفين والمحليين،وقادر على تحقيق الأهداف المنشودة وإسعاد الجماهير الاتحادية بنهاية الموسم بإذن الله “.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج