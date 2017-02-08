أكد رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي أن فوز فريقه على الاتحاد في الجولة الماضية يعتبر مؤشرا إيجابيا في مسيرة الفريق وقال : تفكيرنا منصب حالياً على مواجهة القادسية المقبلة، إذ تعتبر من المواجهات الصعبة والمهمة وتحتاج منا التركيز العالي، والنتائج الإيجابية في المباريات السابقة منحت الجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور مزيداً من الثقة وستنعكس هذه الإيجابية على المواجهات التي يخوضها الفريق في الفترة المقبلة”.
وأضاف لـ “الرياض”: “دخلنا في المنعطف الأهم، وعلى الجميع التنبه إلى أهمية المرحلة المقبلة، ومضاعفة الجهد في سبيل مواصلة الانتصارات وكسب المزيد من النقاط خاصة وأن الدوري دخل مراحل حساسة وصعبة مما يجعل التفريط في النقاط مرفوضاً في ظل الصراع القوي على اللقب، وهذا ما يجعل اهتمامنا منصباً في التركيز على مواجهات الفريق المقبلة ويجب علينا تلافي الأخطاء وتصحيحها ومضاعفة المجهود خلال الفترة المقبلة، وأن نسير بثبات نحو لقب الدوري، وعلى لاعبي الفريق العمل الجاد فيما تبقى من مباريات، وطموحنا في النادي تحقيق كافة البطولات”.
من جهة أخرى يرى عشاق النادي الأهلي أن الطريق إلى صدارة الدوري اصبح ممدا أكثر من أي وقت مضى بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 4-1 وتعادل الهلال والقادسية 1-1، وامكانية الفوز في المباريات المقبلة وتعثر المنافسين من خلال مبارياتهم، أو اللقاءات التي تجمعهم مع بعضهم، فضلا عن الروح العالية التي يتمتع بها الفريق الأهلاوي واكتمال صفوفه باستثناء اصابة لاعب الوسط علي عواجي الذي أجرى جراحة ناجحة في موضع إصابته في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة القطرية الدوحة، والمدافع معتز هوساوي الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الشفاء ودخول التدريبات، وقد ضاعفت الإدارة الروح المعنوية بتسليم اللاعبين مكافأة الفوز على الاتحاد في مباراة “الديربي” تحفيزا لهم فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، فيما قرر المدرب السويسري كريستيان غروس عدم ارهاقهم من خلال إقامة معسكر قصير في المنطقة الشرقية لمواجهة القادسية في “دوري جميل” وكأس الملك يومي الخميس والاثنين المقبلين.
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