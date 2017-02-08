نفى رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي ماتردد خلال الساعات القليله الماضية من اقتراب ناديه بالتعاقد مع لاعب الظهير الأيسر في الفريق الشبابي عبدالله الإسطاء وقال في حديثه الخاص ل UFM :” لاصحة لماتردد بخصوص اننا في ادارة النصر لدينا النيه في التعاقد مع اللاعب عبدالله الأسطاء او حتى غيره في هذه الفترة على وجه التحديد لاسيما وأن فترة التسجيل الشتوية اغلقت مؤخراً وأعتقد ان جماهيرنا أصبحت مدركة وواعيه لترويج وترديد مثل هذه الإشاعات التي نعلم جيداً أهدافها وأنها اصبحت مستهلكة ”
وأضاف الأمير فيصل بن تركي :” ثقتنا كبيرة ولاحدود لها في جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق وبإذن الله يحققون تطلعات جماهيرهم في هذا الموسم والتي اتمنى ان تواصل دعم فريقها في المرحلة المقبلة من خلال حضورها ووقفتها التي اعتدناها منهم في كل الملاعب التي يتواجد فيها الفريق وأن جمهور الشمس هو الرقم الصعب في تاريخ هذا الكيان ” .وفق “أخبار 24”.
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