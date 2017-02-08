يتحدد خلال الـ48 ساعة المقبلة موقف النصر من القضية الشائكة مع اللاعب البرازيلي هيرناني دي سوزا، حيث تنتهي المهلة الممنوحة من محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» التي رفضت الاستئناف المقدم من نادي النصر وألزمته بدفع مبلغ 3 ملايين و100 ألف يورو لنادي فلامنجو البرازيلي، تمثل الدفعة الأولى من إجمالي مستحقات شراء اللاعب البرازيلي هيرناني دي سوزا عام 2014 والبالغة 6 ملايين يورو.
وكان محامي النادي البرازيلي ماركوس موتا قد أكد أنه أقام دعوى أخرى للنظر في الدفعة الثانية من مستحقاته لدى النصر، والتي لم يصدر فيها حكم بعد، مضيفاً أن فلامنجو بصدد إرسال نسخة من قرار المحكمة إلى الاتحاد السعودي، وذلك لإيقاف النصر من المشاركة في المسابقات المحلية أو خصم نقاط من رصيده في مسابقة الدوري عن طريق الفيفا إذا لم يلتزم بالسداد خلال 30 يوماً.
وبحسب مصادر من النادي، فإن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي نجح في سداد الدفعة الأولى من مستحقات اللاعب قبل أن يوكل محامي النادي التونسي خالد بوغرارة برفع استئناف على النادي البرازيلي بعد مطالبته بمستحقاته من الدفعة الثانية؛ كون نادي النصر قد طالب منذ وصول اللاعب الى الرياض بإرسال الحساب البنكي الرسمي الخاص بالنادي خشية وقوع النصر في قضايا أخرى، قبل ان تتفاجأ بوصول حساب بنكي لشركة، وهو ما جعل إدارة النصر ترفض ارسال المبلغ لعدم رسميته، قبل ان يقوم رئيس نادي فلامنجو بإرسال حسابه الخاص وهو أيضا ما رفضه النصراويون قبل ان تقوم الشركة الخاصة بإدارة اعمال اللاعب برفع شكوى على إدارة النصر التي لم تعر القضية أي اهتمام حتى وصول خطاب الفيفا.وفق “اليوم”.
وتخشى جماهير النصر ان يلقى فريقهم الكروي الأول نفس مصير فريق الاتحاد الذي حسم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري على خلفية قضية البرازيلي مانسو.
وكان الفريق الأول قد واصل تحضيراته لمواجهة الغد امام الوحدة في الجولة الـ18 من دوري جميل للمحترفين تحت اشراف المدرب باتريس كارتيرون الذي فرض مناورة امس على كامل الملعب، شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المدافع البرازيلي برونو اوفيني الذي يفضل الجهاز الطبي اراحته، وعدم مشاركته حتى يكتمل شفاء العضلة الخلفية من التمزق الذي تسبب في خروجه من مباراة القادسية.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون قد أشاد بخصمه في مباراة الغد الوحدة، مؤكداً انه فريق جيد برغم تأخره في مركز الترتيب، وقال: «شاهدت العديد من المباريات لفريق الوحدة، ووجدت انه فريق منظم وينجح دائماً في تسجيل أهدافه من الكرات الثابتة، وهذا ما يجعلنا حذرين جداً في هذه المباراة».
وعن السمعة التي يمتلكها عن النصر قبل وصوله للرياض، قال المدرب الفرنسي: «النصر يعد من أكبر الأندية العربية والخليجية، وهناك العديد من المدربين الفرنسيين الذين سبقوني في تدريب هذا النادي العريق في مقدمتهم المدرب الكبير هنري ميشيل وجان فرنانديز وربورت هيربان، وسأسعى للوصول معه لإنجازات كبيرة على المستوى القاري، وردي دائماً سيكون بالعمل وليس بالكلام، وأتمنى أن استمر الموسم المقبل، وسأعمل على خلق المنافسة بين اللاعبين وزيادة الثقة لدى اللاعبين الشباب في النصر الذين ابهروني بأدائهم الفني المميز».
ويصل للرياض اليوم المترجم المصري أحمد حافظ للانضمام للجهاز الفني في نادي النصر، بعد ان أصر كارتيرون على تواجده بعد ان عمل الى جانبه في الفترة السابقة في نادي وادي دجلة.
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