قدّم الحارس الدولي وليد عبدالله شكره إلى كل إدارة الشباب السعودي على الفترة التي قضاها داخل النادي خلال السنوات الماضية، واعدًا بأن يكون على قدر المسؤولية لينافس على مركز حراسة المرمى في نادي النصر.
وقال وليد في تصريحات إذاعية عبر “ufm”: “أشكر إدارة وجماهير نادي الشباب، وزملائي اللاعبين، والمدرب سامي الجابر على وقفتهم معي خلال هذه الفترة.. وبإذن الله سأكون على قدر المسؤولية، وأنافس على مركز الحراسة في النصر”.
وأضاف: “إلى جماهير نادي النصر التي كانت (تُحبني) مع المنتخب السعودي، أقول لها أنا الآن لاعب نصراوي”.
وأوضح الحارس: “تفهُّم الكابتن سامي الجابر بعد اجتماعي معه، ساهم بتسهيل وإتمام المخالصة المالية مع الشباب، وكنت واضحًا معهم، وخرجت من النادي مرفوع الرأس”.
وكان الحارس الدولي أعلن أنه قام بإنهاء علاقته مع نادي “الشباب” بتوقيع مخالصة مالية، كاشفًا أنه سيلتحق بناديه الجديد “النصر” بدايةً من اليوم الأربعاء.
وقال الحارس الملقب بـ”الأناكوندا” من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات): “شكرًا لإدارة الشباب وجماهيره، تم عمل مخالصة مالية والمشاركة مع نادي “النصر” في الفترة المقبلة، ابتداءً من تدريب يوم غدٍ، والمنافسة من حارسي النصر الموجوديْن لخدمة النادي في الاستحقاقات المقبلة”.وفق “أخبار 24”.
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