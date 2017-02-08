أكد لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، أنه لا يحق لأحد التشكيك في انتماءه إلى العالمي، لمجرد قيامه بانتقاد إدارة أو لاعب في صفوف العالمي، موضحا أن سب الأندية الأخرى ليس هو الطريقة لإثبات ميوله للفريق العاصمي.
وقال العقيلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لا يحق لاحد مصادرة انتمائي لمجرد أنني انتقد إدارة أو لاعب .. هل شتم الأندية الأخرى واجب لأثبت ميولي للأصفر! أنا لا اشتم وأسامح كل من شتمني”.
جدير بالذكر أن العقيلي تعرض من قبل لانتقادات جماهيرية كبيرة بعد تغريدته التي أعقبت مباراة النصر أمام الرائد في دوري عبداللطيف جميل الموسم الماضي، والتي قال فيها إن إدارة الرائد أسقطت ديون النصر من صفقة الجبرين بعد انتهاء المباراة بفوز الرائد .
وحملت تغريدة اللاعب السابق ما مضمونه وجود شبهة تفويت للمباراة؛ مما أثار الشارع الرياضي وقتها، قبل أن يتراجع العقيلي عن تغريدته ويتقدم باعتذاره.وفق “النادى”.
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