أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستبدأ عقب أسبوعين في تطبيق عقوبة تغريم من يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجب البيانات بمبلغ 10 آلاف ريال.
وأوضح مدير المتابعة بالمؤسسة سطام الحربي، وفقاً لـ”الرياض”، أنهم الآن في انتظار وصول المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء بفرض غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها، مشيراً إلى أن وصول المرسوم من مجلس الوزراء يستغرق أسبوعين عادة، وفور تسلمه ستبدأ المؤسسة في تطبيق الغرامة.
وأضاف الحربي، أن الغرامة الورادة في المرسوم لا تؤثر على العقوبات والغرامات التي تطبقها الجهات الأخرى ولا تلغيها كعقوبات وزارة العمل مثلاً.
وأشار إلى أن أجهزة التدقيق في المؤسسة ستواصل التفتيش الميداني، بجانب استمرار المؤسسة بالتدرج في تطبيق مشروع التفتيش الإلكتروني الذي بدأته منذ عامين، والذي سيُضاعف الجهد فيه خلال الشهرين المقبلين.
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