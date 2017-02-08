كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، متوسط الأجر الشهري لرواتب المواطنين والأجانب في المملكة.
وأظهرت البيانات أن متوسط الأجر الشهري للمواطنين بلغ 10.5 ألف ريال خلال النصف الأول 2016، مقابل 3.6 ألف ريال للأجانب.
وأوضحت الهيئة، أن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين في المملكة من 2014 إلى 2016، بلغ للذكور (السعوديين) نحو 10.6 ألف ريال مقابل 9.5 ألف ريال للمواطنات العاملات.
وبلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة بنهاية النصف الأول 2016 نحو 6.3 ألف ريال.
وأشارت البيانات إلى وجود تباين في متوسط الأجر الشهري، وفقا لنوع القطاع، حيث سجل متوسط أجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام الراتب الأعلى بنحو 15.1 ألف ريال، مقابل 10.7 ألف ريال للأجانب، بينما لم يتجاوز متوسط أجر السعودي 7.9 ألف ريال في منشآت القطاع الخاص، و3.9 ألف ريال لغير السعودي.
ولفتت إلى أن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين (50 و54 سنة)، بـ15 ألف ريال للمواطن، مقابل 6.7 ألف ريال للعامل الأجنبي الذي يتجاوز عمره الـ65 عاما.وفق “أخبار 24”.
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