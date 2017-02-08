شهدت مدرسة مسلية الابتدائية للبنين بتعليم صبياء بمنطقة جازان، مبادرة تربوية من معلم الصف الأول تحفيظ الأستاذ إدريس مطري، الذي قام بدور أبوي في تخفيف معاناة التلاميذ من ثقل حقيبة المدرسة.
وقام المعلم بتقسيم الكتب الدراسية إلى وحدات منفردة لجميع المواد الدراسية، وتغليفها ووضعها في حقائب طبية وخفيفة على نفقته الخاصة، رافضا أي مساهمة أو تعويض من الإدارة أو أولياء الأمور.
وقال المعلم مطري، وفقا لصحيفة “الرياض”، إن الفكرة جاءته بعد رؤيته لآلام الطلاب التي يعانونها جراء ثقل الحقيبة نفسها ومن المواد الدراسية في سن يصعب على الطالب حملها.
وأوضح أن الكتب تم تقسيمها إلى وحدات منفصلة وتغليف كل وحدة على شكل كتاب مستقل، حيث قسم منهج الرياضيات مثلاً إلى ثلاثة كتب ولغتي إلى خمسة كتب، ويتم تسليم الطالب الكتاب الثاني بعد الانتهاء من الكتاب السابق.
من جانبه، أشاد قائد المدرسة الأستاذ أحمد علي طواشي بالفكرة، مؤكدا أن مطري، معلم نموذجي وصاحب مبادرات تصب في صالح الطالب، حيث سبق وحول الفصل إلى حديقة من الرسومات التعليمية والطاولات الجذابة.
كما أعرب بعض أولياء الأمور عن سعادتهم واحترامهم للمعلم على مبادرته وجهوده مع الطلاب.
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