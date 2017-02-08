أسندت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، امتحانات ثمانية تخصصات إلى شركة “بيرسون فيو” المتخصصة في تنفيذ وإدارة الامتحانات، وذلك للارتقاء بخدمات الممارسين الصحيين، ورفع كفاءة القطاع الصحي.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالله الزهيان، وفقا لـ”الحياة” أن التخصصات الثمانية هي: أخصائي كيمياء حيوية، وعلاج جذور وعصب أسنان، وزراعة أسنان، والعناية المركزة (أطباء)، وأمراض اللثة، وفني علاج تنفسي، وأخصائي أشعة، والمسالك البولية.
وأشار إلى أن الشركة ستتولى آليات التسجيل وإجراء الامتحانات، لافتا إلى أن الهيئة هي من تعد الامتحانات وبنك الأسئلة.
وتقول الشركة عبر موقعها إنها تجري اختباراً كل ثانيتين، وتتيح للممارس الصحي اختيار موعد اختباره، وتعطيه النتيجة فورا.
يذكر أن “بيرسون فيو” دخلت في تعاون سابق مع الهيئة عام 2014 حينما وقّعا اتفاقاً تجري بموجبه الشركة امتحانات التصنيف المهني للهيئة إلكترونياً.
وكانت هيئة التخصصات الصحية قد أعلنت نجاحها في تقليص أعداد المتقدمين بشهادات مزورة للحصول على التصنيف، إذ لم تضبط في 2016 سوى 10 مزورين فقط، بينما كان العدد في 2012 يتجاوز 2443 حالة تزوير.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج