أكد المدير العام لمصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة أن الكسوة المشرفة مقاومة ـ بإذن الله ـ للاحتراق أو الشد وآمنة.
وأوضح باجودة طبقاً لـ”عكاظ”، أن هناك صيانة مستمرة يومياً من قِبل منسوبي مصنع الكسوة مما يحدث من شد وجذب المتعلقين بأستار الكعبة المشرفة من الزوار والمعتمرين، وتنظيفه من كل ما يمكن أن يؤثر على نظافته ورونقه كالغبار وآثار الطيور، كما يتم تنظيف باب الكعبة والمقابض.
في سياق متصل، كشف مواطن ظهر في مقاطع الفيديو وهو ينتزع قارورة البنزين والولاعة من يد الجاني، أنه استطاع أن يمنعه من ارتكاب جريمته.
وأوضح المواطن ويدعى غازي درويش، أنه أثناء أدائه الطواف شاهد شخصاً يتمتم بعبارات غريبة ما أثار انتباهه وجعله يراقب حركته.
وأضاف درويش أنه فجأة لاحظ الرجل يقوم بسكب البنزين من القارورة على ملابسه بالقرب من الركن اليماني ويحاول إشعال ولاعة كانت بحوزته، فسارع بالإمساك به وانتزاع القارورة من يده والسيطرة على الجاني بمساعدة معتمرين آخرين إلى أن وصل رجال الأمن وقبضوا عليه.
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