شهدت محافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية أول أمس (الإثنين)، واقعة تطليق رجل لزوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق “سناب شات”.
وذكر الزوج تفاصيل الواقعة التي دفعته لتطليق زوجته في ذلك المكان وفقاً لـ”المدينة”؛ حيث أوضح أنه توجه مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة وكان مزدحماً للغاية واضطرا للانتظار حيث كان هناك توزيع للأرقام.
وأضاف أنه بعد 40 دقيقة من الانتظار نودي على رقمهما، وبعد إحضار الطعام همّ بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، وكانت تحرك الصحون يميناً وشمالاً.
وبيّن الزوج أنه كلما أراد تناول الطعام تبلغه زوجته بأنها لم تنته من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد علو صوتها، ليطلقها على الفور وغادر المطعم.
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