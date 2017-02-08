أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، أن المملكة لن تضاف إلى قائمة “الحظر” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقضي بمنع دخول مواطني 7 دول مؤقتاً، والتي صدر أمر قضائي بوقف تنفيذ هذا القرار مؤقتاً.
وقال كيلي في كلمته أمام الكونغرس، إن السعودية قوية أمنياً ولديها قوات أمن واستخبارات قوية بحيث نستطيع أن نعرف مَن يأتي إلينا وماذا ينوي أن يفعل، مشدداً على أن القائمة ليست لحظر دخول المسلمين، ولكن لأن هناك دولاً غير متعاونة أو ترعى الإرهاب أو لا تملك أمريكا سفارات فيها.
ورداً على السؤال عن تقارير ذكرت أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس إضافة 12 دولة أخرى إلى قرار الحظر، أكد كيلي أن أمريكا لا تدرس إضافة دول أخرى إلى القائمة.
وسخر وزير الأمن الداخلي الأمريكي من القضاة الذين أصدروا قراراً بوقف تنفيذ مرسوم الحظر، مشيراً إلى أنهم يعيشون في فقاعة ولا يدركون الخطر الحقيقي الذي يواجه البلاد.وفق “أخبار 24”.
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