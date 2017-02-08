تعرضت ضابطة أمن بجامعة الطائف لاعتداء بالضرب من قِبل طالبة، بعد اشتباك بين الاثنتين بمقر كلية البنات في الحوية، لتتعرض الضابطة لإصابات متفرقة في جسدها نقلت على إثرها للعيادة، فيما أحيلت الطالبة للجنة التأديب.
وقالت مصادر وفقاً لـ”سبق”، إن الواقعة بدأت عندما طالبت ضابطة الأمن، الطالبة بإبراز بطاقتها الجامعية، إلا أن الأخيرة رفضت وقالت إنه ليس لديها بطاقة وتلفظت على الضابطة بألفاظ بذيئة وأصرّت على الدخول.
وأضافت المصادر أن الأمر تطور إلى اشتباك بين الاثنتين بعد رفض الضابطة دخول الطالبة، لتعتدي الأخيرة عليها وتصيبها في بطنها ويدها ورقبتها نقلت على إثرها للعيادة الطبية داخل الجامعة، وقدرت مدة شفائها بيومين.
وأشارت إلى أن الضابطة أدلت بتفاصيل الواقعة، فيما أحيلت الطالبة المعتدية إلى لجنة التأديب الخاصة والعاجلة المعنية بهذه الأمور، والتي تملك صلاحية فصل الطالبة.
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