ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي أمس (الثلاثاء)، راكبين متجهين إلى المملكة، في واقعتين منفصلتين، حاول أحدهما تهريب عملات أثرية إلى الرياض، فيما حاول الثاني تهريب عقار الترامادول المخدر إلى المدينة المنورة.
وتم ضبط الراكب الأول، وفقًا لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أثناء إجراءات فحص الركاب، وضبط بحوزته عملات أثرية غير مصرّح بخروجها خارج البلاد.
كما تم ضبط الراكب الآخر، أثناء محاولة تهريب 40 شريطاً من عقار الترامادول المخدر إلى المدينة المنورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج