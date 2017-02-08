تأهل نادي الفتح لدوري المجموعات بعد فوزه على ناساف كارشي الاوزبكي بهدف مقابل لاشي ضمن ملحق دوري ابطال اسيا والتي اقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
واحرز البرتغالي أندري فيليبي مهاجم النموذجي هدف التأهل عند الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الاول .
وفي الشوط الثاني ضغط النادي الاوزبكي إلا انه لم يستطع تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الفتح 1-0 .
وبهذا يصعد النموذجي لدوري المجموعات من دوري ابطال اسيا لينضم في المجموعة الثانية والتي يتواجد فيها كلاً من : إستقلال خوزستان الايراني ، لخويا القطري ، الجزيرة الاماراتي .
وسيلعب الفتح اولى مبارياته مع إستقلال خوزستان الايراني بتاريخ 20 من الشهر الحالي.
وفق “النادى”.
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