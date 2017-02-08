قدم الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، شكره إلى رمز نادي الشباب ورئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير خالد بن سلطان، بسبب سرعة إنهاء إجراءات انضمام الحارس الدولي وليد عبدالله إلى صفوف العالمي، متمنيا للحارس كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.
وقال كحيلان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أشكر سيدي الأمير خالد بن سلطان وإدارة نادي الشباب على سرعة إنهاء إجراءات تسجيل وليد عبدالله لصالح النصر ونسأل الله له التوفيق مع العالمي”.
وكان الحارس الدولي وليد عبدالله قد أعلن أنه قام بإنهاء علاقته مع نادي الشباب، بتوقيع مخالصة مالية، كاشفاً أنه سيلتحق بناديه الجديد النصر بداية من غد الأربعاء.
وقال الأناكوندا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”: “شكراً لإدارة الشباب وجماهيره، تم عمل مخالصة مالية والمشاركة مع نادي النصر في الفترة القادمة ابتداء من تدريب الغد والمنافسة من حارسي النصر المتواجدين لخدمة النادي في الاستحقاقات القادمة”.وفق “النادى”.
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