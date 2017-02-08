أشاد مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود، بالطريقة المحترمة التي غادر بها الحارس وليد عبدالله، للانضمام إلى صفوف نادي النصر، مقدما شكره لـ”الاناكوندا” على الفترة التي قضاها في البيت الشبابي.
وقال المسعود في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “وليد عبدالله ودع زملائه قبل انطلاقة تدريبات اليوم.. شكراً له على الفترة المميزة التي قضاها في الشباب وعلى الطريقة الراقية التي غادر بها”.
وكان الحارس الدولي وليد عبدالله قد أعلن أنه قام بإنهاء علاقته مع نادي الشباب، بتوقيع مخالصة مالية، كاشفاً أنه سيلتحق بناديه الجديد النصر بداية من غد الأربعاء.
وقال الأناكوندا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”: “شكراً لإدارة الشباب وجماهيره، تم عمل مخالصة مالية والمشاركة مع نادي النصر في الفترة القادمة ابتداء من تدريب الغد والمنافسة من حارسي النصر المتواجدين لخدمة النادي في الاستحقاقات القادمة”.وفق “النادى”.
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