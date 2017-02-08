أكد عمار الدحيم لاعب فريق الاتحاد ، دخوله فترة الستة أشهر وتركه أمور العقد لوكيل أعماله ،مفيدا بأن موسمه انتهى بسبب إصابته بالرباط الصليبي ،ووجه رسالة شكر للجماهير الاتحادية.
و قال عمار الدحيم في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” أشكر جمهور الاتحاد على وقفتهم ومساندتهم الكبيرة لي طوال تواجدي داخل الميدان وكذلك بعد تعرضي للإصابة وغيابي حتى نهاية الموسم وسأعود مع بداية الموسم القادم،ودعوات الاتحاديين وغيرهم لي ،وأشكر كل من ساندني ودعمني”.
أضاف : ” دخلت فترة الستة أشهر وتركت أمور العقد لوكيل اعمالي ،وموسمي انتهى بإصابة الرباط الصليبي ،وآمل التعافي بسرعة كبيرة والعودة أقوى وأفضل من ذي قبل ،وثقتي كبيرة بزملائي على تحقيق طموحات جميع الاتحاديين بإذن الله”.
أنهى عمار الدحيم ،قائلاً : ” أفضل جمهورين في السعودية الاتحاد والأهلي ،وجمهورنا الأفضل والأول بالمملكة ،وجمهور الأهلي غني عن التعريف وتستمتع وأنت تلعب أمامه ،وكأس ولي العهد سيكون اتحادي وكذلك دوري جميل للمحترفين بإذن الله لأنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم”.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج