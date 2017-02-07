تأهل نادي التعاون الى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على نادي الرائد بهدف دون رد ضمن دور 16من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ، افتتح التعاون التسجيل عن طريق لاعبه سانمارتين في الدقيقة 87 من الشوط الثاني ، هذا وسيقابل التعاون الفائز من لقاء الاتفاق أو الفتح .
دخل الرائد بتشكيلة مكونه من :
خالد شراحيلي – جفين البيشي – الفيس – محمد العمري – الشمري – فارس العياف – امورا – عبدالعزيز القحطاني – ويندر – سلطان السوادي – صالح الشهري .
فيما دخل التعاون بكلاً من :
سلطان الغامدي – ابراهيم الزبيدي – طلال عبسي – ريكاردو – محمود معاذ – عبدالرحمن البركة – سانمارتين – سعيد الدوسري – عبدالمجيد السواط – احمد الزين – محمد الصيعري .
وفق “أخبار 24”.
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