وثق مقطع فيديو سيارة “جيب لكزس” معروضة في أحد معارض السيارات بالرياض بسعر 800 ألف ريال، بعد إجراء تعديلات عليها لتناسب هواة الصيد ورحلات المقناص.
وعدلت السيارة بإضافة صفي مقاعد مرتفعين عن المستوى العادي، يوفران لهواة الصيد مجالاً واسعاً للرؤية، كما أزيل سقف السيارة واستبدل بالسقف آخر قابل للطي.
ويبلغ سعر السيارة المعدلة أكثر من ضعف سعرها قبل التعديل، حيث تبدأ أسعار فئة “LX 570” لدى الموزعين المحليين بنحو 376 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.
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