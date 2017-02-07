سفلتت أمانة جدة جزءا من شارع ورصفته استعدادا لزيارة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التي قام بها مساء اليوم (الثلاثاء) لافتتاح أحد المشاريع بحي المنتزهات.
واشتكى سكان الحي عبر فيديوهات واعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام الأمانة بصيانة الشارع الذي مر به موكب الأمير خالد الفيصل لافتتاح المركز النموذجي.
وأوضحوا أن الأمانة قامت برصف جزء من الشارع وإعادة سفلتته وإنارته وتخطيطه، فيما تركت الأجزاء الأخرى التي لن يمر بها الأمير خالد الفيصل ضمن الحي، الذي قالوا إنه يعاني من النسيان طوال السنوات الماضية.وفق “أخبار 24”.
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