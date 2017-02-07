تسبب ارتفاع منسوب المياه السطحية داخل حي الموسى غرب الرياض في معاناة للسكان، فيما ردت شركة المياه الوطنية بأن ذلك ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأظهر فيديو وصور حجم المعاناة الشديدة من ارتفاع منسوب المياه السطحية التي يعيشها الأهالي، حيث انتشرت برك المياه في الحي، ما أدى إلى صعوبة حركة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مشكلة سقوط السيارات في البرك وعدم قدرتها على الحركة، إضافة إلى الأضرار التي أصابت بعضها.
وردت شركة المياه الوطنية على مناشدات الأهالي لها التدخل، ببيان اليوم (الثلاثاء)، قالت فيه إنها وضعت حلولًا مؤقتة لتخفيف معاناة السكان حتى يتم اكتمال شبكة الصرف الصحي وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية، وذلك بتكليف متعهد بنزح العقارات السكنية المتضررة، حسب الآليات المتبعة.
وأضافت أنها أدرجت 562 عقاراً متضرراً ونزح ما يقارب 170 صهريجاً يومياً، وأنها بدأت في إجراءات طرح مشاريع تنفيذ شبكات وتوصيلات صرف صحي للمناطق الجاهزة مصباتها بحي طويق، بتكلفة إجمالية 130 مليون ريال، 80 مليونا منها لحي الموسى.
وأشارت إلى أنها تنسق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن الحلول المؤقتة في هذا الحي، بحيث تقوم الأخيرة بتنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية الواقعة ضمن اختصاصاتها.
وفق “أخبار 24”.
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