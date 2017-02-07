تمكن مواطن مسجون على ذمة قضايا جنائية، من الهرب من حراسه، أثناء نقله من سجن حفر الباطن إلى المحكمة صباح اليوم (الثلاثاء)، لحضور جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.
وأفادت مصادر بأن السجين تمكن من الهرب لحظة نزوله من سيارة السجون وانطلق إلى سيارة كانت في انتظاره.
ويواجه المسجون الهارب اتهامات في عدة قضايا منها قضايا ترويج مخدرات، فيما تكثف الجهات الأمنية بالمحافظة جهودها للقبض عليه.وفق “أخبار 24”.
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