جنح عدد من السعوديين إلى مواجهة البرد القارس الذي اجتاح المملكة باستخدام “السخرية” وتصوير فيديوهات وصور كوميدية انتشرت على مواقع التواصل توثق سخريتهم من البرد.
وبدا أحد المواطنين وهو يقذف نفسه من خارج باب منزله بطريقة طريفة، في تعبير عن أن البرد قذف به، وهو يكرر غاضبا “ذا البرد زي كذا جا مفاجأة جاء جميع البرد ياخي”.
بينما قام آخر بإشعال النيران في حطب ووضعه بجانبه في السيارة على مقعد الراكب وهو يتجول بها، في حين قام آخر بحمل قطعة حطب كبيرة خارج النافذة وهو يسير بالسيارة لتدفئته.
فيما لجأ مواطن آخر إلى لبس شماغين، استخدم واحدا منهما لـ “التلطم” اتقاء من البرد، والآخر لـ “التشخيص”.
يذكر أن موجة برد قارسة اجتاحت معظم مناطق المملكة في الأيام الماضية، حيث وصلت درجات الحرارة في بعضها إلى ما تحت الصفر، متزامنة مع هبوب تيارات هواء ورياح باردة.
وفق “أخبار 24”.
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