طالبت إحدى عضوات مجلس الشورى خلال جلسة المجلس اليوم (الثلاثاء)، بتوظيف العنصر النسائي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير “الهيئة” لعام 1436/ 1437هـ، حيث طالبت إحدى العضوات بأن تقوم الهيئة بالالتفات إلى المنكرات الأخرى كالرشوة، مؤكدة أهمية “الهيئة” في تثقيف المجتمع، وطالبت أخرى بتوظيف العنصر النسائي في عمل الهيئة من ضمن كادرها الوظيفي، وبسرعة الرد على ما يتداول عنها .
وطالبت اللجنة في توصياتها “الهيئة” بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال عملها، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة منها في تطويرها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج