انطلق ملتقى التطوع الاول بمحافظة الخرج بتنظيم من نادي الحي بثانوية الإمام البخاري وشباب الخرج التطوعي وبرعاية من المعهد التقني للألبان والأغذية ، وذلك بالحديثي مول .
يهدف إلى إبراز الفرق التطوعية بالمحافظة ونشر ثقافة العمل التطوعي وتنمية روح المشاركة في المجتمع إضافة إلى الإستفادة من إمكانيات وخبرات أبناء المحافظة وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي يقدمونها.
ويشارك في المعرض ١٥ فريق من الفرق التطوعية بمحافظة الخرج من الفئة الشبابية والنسائية ، والتي تميزت بمختلف الأنشطة والمواهب، تعرض للزوار الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الفرق وتعرض للزوار نبذه تعريفية عن الفرق وخدماتها المجتمعية، ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام.
الخرج اليوم تجولت بقاعة الملتقى ورصدت قصص وافكار وبدايات هذه القروبات التطوعية الشبابية من الجنسين ، وكان لها هذه الاحاديث :
“فريق نحن لكم التطوعي” كان مجرد فكرة لرئيسته الاستاذة أماني العتيبي ، واليوم هو فريق متقدم جميع يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم بالخرج ، ويعتبر اول جهة غير حكومية لخدمة هذه الفئة بالخرج ، تتركز خدماتهم على جميع الفئات ولجميع الاعمار ، ميلادها كان ١ مارس ٢٠١٤ ،
وصل عدد متطوعات الفريق لليوم ١٤٥ متطوعة ولله الحمد متخصصات وغير متخصصات .
تحدثت “أماني العتيبي” بأن اهدافهم تتمحور حول : – توعية المجتمع وتثقيفهم بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة .
– تعريف المجتمع بقدراتهم واشراكهم بدعمهم
– رسم الابتسامة وزرع الامل والفرح في قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة
– خدمة ذويهم وتقديم المساعدات لهم بكل المجالات
– تاهيل الاطفال ومن هم فوق ١٨ بدورات تدريبية ومهنية.
كما قدم الفريق خدمات متنوعة بداية من برامج ترفيهية وتوعوية ومن بعدها تعليمية تم افتتاح مجموعة فصول تخدم جميع الفئات منها التوحد ومتلازمة داون والاعاقة السمعية ، وكذلك مجموعة من البرامج المستمرة طوال العام الدراسي ، وايضاً تأهيلية وتدريبية للاسر ومن يتعامل مع هذه الفئة وحتى المستجدات بالتخصص .
لدى الفريق شراكات مجتمعية متنوعة بالقطاع الخاص والحكومي من ضمنها ادارة التعليم بكافة مدارسها والاندية التابعة لها وجامعة سطام بن عبدالعزيز وجمعيات تحفيظ القران .
ولله الحمد الان وصلت خدمات الفريق لاكثر من ٣٠٠ اسرة بالخرج ، ايضاً الفريق لدية خدمات متنوعة بالرياض والخبر وجدة . وختمت العتيبي بشكرها للداعمين لهم على جهودهم وجميع القائمين على ملتقى التطوع الاول .
“فريق استديو هـ للتصوير النسائي” طاقم نسائي سعودي متكامل ، قام بالعديد من الاعمال التطوعيه:
فهو راعي رسمي لركن النفايات الالكترونيه للملتقى التطوعي الاول بالخرج ، كما قام بتغطية لنشاطات جمعية أسر التوحد الخيريه بالخرج عام ١٤٣٧هـ ، وكذلك تصوير ودعم المشاريع الناشئة بالخرج مجانا ، وتصوير الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي المقام بمدارس الفرسان الأهلية .
أوضحت الأخت المصورة الهنوف العقلا أن رسالتهم ممكن اختصارها في دعم المواهب الشابة السعودية في مجال التصوير الاحترافي . كما أنهم لديهم موقع رسمي مصرح من وزارة الاعلام بشارع الامير سطام .
لم يمنع الصغيرة في عمرها “ملاك الجوير” والكبيرة في حلمها وانجازها ونجاحاتها من رئاسة ” فريق لإمتنا نحيا” والذي يهدف لإكتشاف الطاقات الشبابية وتفعيل دورها بالمجتمع ، وتفعيل دور المرأه في المجتمع والعمل التطوعي .
سجل الفريق العديد من المشاركات وكان حاضرا في العديد من المناسبات الرسمية والترفيهية .
ولدت فكرة “فريق الحاسب التطوعي” والذي ترأسه
الأخت ناهد ابو زيد ، والتابع لمجلس الطلبة بجامعة سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، والذي يهدف على المحافظة على بيئتنا من هدر النفايات الالكترونية ، وتحقيق النفع المتبادل بحيث يتم جمع جميع الاجهزة الالكترونية الغير صالحة للعمل ، ويعمل لها أعادة تأهيل ( أصلاح شامل ) ويتم توزيعها على الاسر المحتاجة . جعلت رسالتها : “الاجهزة التي لا تستفيد منها قد يستفيد منها غيرك وتدخل السعادة في قلبه” .
“فريق شباب الخرج التطوعي النسائي” والذي ترأسه الأخت نوف سعود ، ويهدف على إبراز العمل التطوعي بتوظيف طاقات شبابيه تخدم المجتمع بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا .
رسالتنا اعطاء مجال أوسع لصقل المواهب النسائية وتشجيعها على العمل التطوعي مع الايمان التام بالقدرة على التألق .
كما تواجدت الفرق الشبابية الرجالية سيتم ذكرها والتفصيل لها في تقرير قادم .
كما تشكر الخرج اليوم الأستاذة جواهر المطرفي والتي نقلت ووقفت على القروبات والفرق التطوعبة النسائية على أمل التعاون معها في مناسبات قادمة للاستفادة من خبراتها الكبيرة في العلاقات والتدريب والمهرجانات والمؤتمرات .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج