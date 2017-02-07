حصرت لجنة التخصيص ديون أندية الممتاز المسجلة على النادي لأعضاء الشرف الذين أقرضوا أنديتهم بمبالغ مالية على أن يتم تسديدها لهم من قبل إدارة النادي، ويعتبر نادي الشباب هو الأعلى ديناً من بين أندية الدوري، حيث قدرت المبالغ التي يلزم النادي تسليمها لأعضاء شرفه بما يقارب 375 مليون ريال بينما حلت أندية النصر والاتحاد والأهلي والفتح بعده من ناحية المبالغ.
الجدير بالذكر أن لجنة التخصيص قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتخصيص أندية الدوري الممتاز من خلال الاجتماعات التي عقدت مسبقاً ويرأس اللجنة الإشرافية الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتضم في عضويتها نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل عن رابطة دوري المحترفين.وفق “النادى”.
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