تنطلق الخميس مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، والتي تقام مبارياتها على مدار 4 أيام.
وتشهد الجولة غياب 8 لاعبين عن أنديتهم بسبب الإيقاف وهم كلا من:
– بدر النخلي – يغيب عن الاتحاد أمام التعاون
– عوض خريض – يغيب عن الاتحاد أمام التعاون
– موسى مدخلي – يغيب عن الوحدة أمام النصر
– وليد محبوب – يغيب عن الوحدة أمام النصر
– وليد حزام – يغيب عن الباطن أمام الرائد
– سعود كريري – يغيب عن الشباب أمام الخليج
– علي الزقعان – يغيب عن الفتح أمام الاتفاق
– أحمد كرنشي – يغيب عن القادسية أمام الأهلي
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