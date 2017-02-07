قدمت إدارة نادي الاتحاد، طلبًا للجنة المسابقات بتقديم موعد مباراة الفريق، مع التعاون، المقررة مساء السبت، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل.
ويأتي تقديم الطلب الاتحادي، لسبيين: الأول موجة البرد التي تضرب المنطقة، الأيام الحالية، والسبب الثاني عدم وجود طيران في وقت متأخر، كي تعود البعثة لمدينة جدة.
وطلبت الإدارة الاتحادية، تقديم المباراة إلى الساعة 6:30 أي بتقديم أقل من ساعتين من موعدها المحدد مسبقًا.
وفي حال موافقة لجنة المسابقات على التقديم، لن تكون هي المباراة الوحيدة التي تم تقديمها، حيث تم تقديم ديربي القصيم في كأس الملك بين الرائد والتعاون، ومن المنتظر أن يتم تقديم لقاء الفيصلي، وضيفه الهلال.
ويحتل الاتحاد، المركز الرابع بـ35 نقطة في حين يحتل فريق التعاون، المركز السابع، بـ21 نقطة.وفق “أخبار 24”.
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