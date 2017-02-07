كشف محمد أبوسبعان، لاعب فريق التعاون الجديد، السبب وراء رحيله عن الفتح، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وقال أبو سبعان، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين: “أريد اللعب باستمرار، فقد غادرت الاتحاد قبل نهاية عقدي بعام ونصف؛ لأنني كنت أريد أن أشارك في المباريات، بعدما جلست بديلًا لمدة عامين”.
وأضاف: “بعد ذلك، انتقلت للفتح، لكن تجربتي معه لم تكن ناجحة، ولم ألعب بالقدر الذي تمنيته، فطلبت منهم الرحيل، وأشكرهم أنهم تفهّموا موقفي بأنني أريد الانتقال إلى مكان آخر، حتى أحصل على فرصة أكبر للعب، وأتمنى ان أعود لمستواي ووضعي الطبيعي مع التعاون”.
وتابع لاعب الوسط: “أي لاعب يمر بمرحلة تراجع ثم يعود لمستواه، وهذا ما أسعى إليه وأعمل على تحقيقه منذ اليوم، وحتى نهاية عقدي مع التعاون في الصيف، والموسم المقبل سأكون في الفتح لإكمال مشواري”.
وأرجع أبوسبعان، سبب تأخير صفقة الإعارة للتعاون، حتى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية، إلى عدم الاتفاق في بعض البنود مع إدارة التعاون، قبل أن تتلاقي وجهات النظر، في اليوم الأخير.
وتابع لاعب الاتحاد السابق: “أعد جمهور التعاون، بأنني سأجتهد، وسنجعلهم يأتون لمتابعتنا في المدرجات بأعداد تفوق ما نشاهده الآن”.
وعما إذا كانت مشاركة التعاون في دوري أبطال آسيا، السبب في قدومه للفريق، رد قائلًا: “البطولة الآسيوية لها دور في رغبتي بالانتقال للتعاون، وأتمنى أن ألعب فيها كما فعلت من قبل مع الاتحاد؛ لأنها تصنع تاريخًا للاعب”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج