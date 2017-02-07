ناشد الدكتور سلمان العودة متابعيه الدعاء لنجله الصغير “عبد الرحمن”، الذي يرقد حالياً في العناية المركزة بالمستشفى، جرّاء الحادث الذي وقع نهاية الشهر الماضي لأسرته، وتوفي على أثره زوجته ونجله.
وقال العودة في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” إن نجله يرقد في العناية المركزة ويحظى بعناية الأطباء في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وينتظر دعواتٍ صالحة.
ويعاني عبد الرحمن إصابة جراء الحادث المروري الذي وقع لأسرة العودة، على طريق القصب – الرياض نهاية الشهر الماضي، وتوفيت على أثره زوجة الشيخ ونجلها وابنة أختها، وأُصيبت نجلته “لدن”، فيما كشف الأمير خالد بن طلال خلال زيارته للعودة معزياً أن نجل الشيخ دخل في غيبوبة إثر الحادث.وفق “أخبار 24”.
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