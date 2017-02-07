باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة الطائف، التحقيق في اتهامات معلمة أربعينية ضد سائق سعودي، في العشرينيات من عمره، بالتحرش بها، أثناء توصيلها مع زميلاتها المعلمات إلى المدرسة.
وقالت مصادر أمنية وفقا لـ”عكاظ”، إن المعلمة وجهت اتهامات للسائق بمحاولة الاعتداء عليها وتهديدها بالقتل باستخدام سلاح ناري، ما لم تمكنه من نفسها، وذلك بعد أن أوصل بقية المعلمات.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية أطاحت بالسائق المتهم، وأحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.
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