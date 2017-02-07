كشفت مصادر أمنية عن هوية الشاب، الذي حاول حرق نفسه في صحن المطاف بجوار الكعبة المشرفة أمس (الإثنين)، مؤكدة أنه مواطن ويدعى (م . ج . ص. ق) ومن مواليد 14022هـ.
وأكدت المصادر الأمنية وفقا لـ”عاجل” أن التحقيقات الأولية مع الشاب كشفت عن وجود مشكلة له مع عمه، حول الميراث الذي تركه والده له ولإخوته والمقدر بملايين الريالات، فضلاً عن الأراضي والبيوت بجوار الحرم وفي حي جرول بمكة المكرمة، إلا أن عمه استحوذ على كل شيء وطرده وإخوته من البيت، وفقا لادعاءاته.
وقالت إنه حاول بتلك الفعلة لفت الأنظار إليه فقط لحل قضيته وليس الانتحار، خاصةً بعد أن تقدم بشكاوى لعدة جهات دون جدوى، لافتةً إلى أنه حاول مسبقاً إشعال النار في نفسه داخل المحكمة، وصدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر.
من جانبها، أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بياناً حول الواقعة، أوضحت فيه أن الشاب قام برشّ مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرفة؛ ما أدى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة من الجهة الغربية، داعيةً لعدم المبالغة والتهويل من الأمر، ومؤكدةً أن يقظة رجال الأمن كان لها دور كبير في إنهاء ما حدث.
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