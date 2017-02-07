ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثمانية وافدين من الجنسية الباكستانية؛ لقيامهم بعمليات غسيل أموال وتحويل مبالغ نقدية إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إن معلومات توفرت لدى قوة الضبط الميداني، بتورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها للخارج بطريقة غير مشروعة.
وأضاف أنه بعد تحليل المعلومات وتتبعها، تم ضبط ثلاثة تشكيلات مستقلة، مكونة من ثمانية وافدين (باكستانيي الجنسية)، في كمائن محكمة، وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت ربع المليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الأموال، وبسماع أقوالهم أقرَّوا بما نُسِب إليهم.
وأشار إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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