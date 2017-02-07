ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك، سلعاً تباع وعليها “صليب” في أحد المراكز التجارية بالمنطقة.
وكان مغرد قد قدم بلاغاً عبر الحساب الرسمي لوزارة التجارة في “تويتر”، وأرفق صوراً لحقائب هدايا بها علّاقات على شكل صليب، وحدد مكان المحل بتبوك.
وتفاعل الحساب الرسمي للوزارة مع البلاغ، ورد على المبلغ أمس الإثنين قائلاً: “نشكرك لتعاونك معنا، رجال الرقابة الميدانية باشروا البلاغ وضبطوا السلع المخالفة وتم استدعاؤهم لإيقاع العقوبات النظامية”.وفق “أخبار 24”.
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