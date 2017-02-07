فاز فريق السيارة الكيميائية “سديم” (Chem-E-Car) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الثاني في جانب التصميم، وذلك في المسابقة العالمية التي أقيمت مؤخراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وضمَّ فريق “سديم” تسعة أعضاء، تحت إشراف المشرف على فرع جمعية “AICHE” الدكتور باسم أبو السعود ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة ورئيس قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة الدكتور محمد با شماخ، وعمل الفريق خلال عام كامل على الإعداد للمسابقة التي شهدت منافسة شديدة مع 42 فريقاً من مختلف بلدان العالم.
وأوضح الدكتور باسم أبو السعود أن ما حققه فريق “سديم” يعد إنجازاً؛ كونه تأسس قبل عامين فقط، واستطاع منافسة الفرق المشاركة، التي يمتلك أغلبها خبرة طويلة في هذا المجال.
وأشار إلى أن محاور المسابقة هي “السباق” و”التصميم” و”البوستر”، لافتاً إلى أن الفريق سبق أن شارك في المسابقة التي أقيمت في البحرين وحصل فيها على المركز الأول في التصميم و”البوستر”، والمركز الثاني في السباق.
وأكد أبو السعود أن الفريق بدأ في التحضير لتصميم النسخة الرابعة من السيارة للمشاركة في مسابقات 2017م، مبيناً أن المسابقة تقوم فكرتها على تصميم سيارة صغيرة تكون صديقة للبيئة، بحيث تعمل عن طريق التفاعلات الكيميائية شريطة ألا تنبعث منها مواد ضارة بالبيئة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج