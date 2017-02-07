سلَّمت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، جثامين ثمانية مقيمين قضوا في حادث مروري بعد أدائهم العمرة، وذلك بعد التحقق من هوياتهم.
وقال الحساب الرسمي لأمانة المنطقة على موقع “تويتر”، إن تسليم الجثامين جاء بتوجيه من الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة.
وجاء تدخل أمير مكة استجابةً لمناشدة مسن فقد ثمانية من عائلته في حادث مروري قبل عدة أيام، فيما تسبب تسجيلهم “مجهولي الهوية” في حجز جثامينهم في المستشفى وعدم دفنهم.
وكان والد المتوفين قد كشف أن رجل الأمن الذي باشر الحادث دوّن في المحضر أن الجثث الثمانية لأشخاص مجهولي الهوية، رغم وجود تصاريح ومعاملة رسمية للجنسية السعودية من إمارة جازان تثبت انتسابهم إلى قبيلة آل قيراط السعودية، وذلك قبل أن تنهي شرطة مكة الأزمة وتسلم جثامينهم.وفق “أخبار 24”.
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