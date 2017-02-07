أقامت الكلية التقنية بالخرج حفل استقبال المتدربين المستجدين للفصل الثاني من العام التدريبي 1437/1438هـ وذلك على مسرح الكلية بمقرها بحي المصيف شرق مدينة السيح. وقد تضمن اللقاء عرض توضيحي لكل ما يتعلق بأنظمة الكلية وخدمات المتدربين وبعض التوجيهات والنصائح والاستفادة من البرامج المختلفة التي تنفذ داخل الكلية .
وفي ختام اللقاء تم شرح طريقة التسجيل في بوابة المتدربين الإلكترونية للاستفادة من المزايا والخدمات التي توفرها البوابة .
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