{ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }
بقلوب مؤمنةبقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا
نبأ وفاة
الشيخ /سعد بن عبدالله المطرد
أحد أعيان مدينة الدلم ، في هذا اليوم الثلاثاء 10_5_1438
داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته
وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان ،
ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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