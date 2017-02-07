بلغ عدد المسجلين في برنامج “حساب المواطن” أكثر من 2.1 مليون أسرة، فيما بلغ عدد الطلبات المكتملة حتى يوم أمس الإثنين أكثر من مليون ونصف المليون طلب.
وقالت مصادر إن هذه الأعداد غير نهائية، حيث سيتم تدقيق بيانات المتقدمين بعد انتهاء مرحلة التسجيل، وسيُطلب منهم لاحقاً تقديم المستندات والإثباتات على صحة المعلومات المقدمة.
من جهته، قال المشرف العام على برنامج “حساب المواطن”، المهندس ماجد العصيمي، إن أي مواطن واجه مشكلة في تسجيل زوجته الأجنبية خلال الأيام الماضية، يمكنه الدخول على البرنامج وإضافة بياناتها، بعد أن تمت معالجة النظام وحل تلك المشكلة.
وأشار بحسب “المدينة” إلى أن الأمهات السعوديات اللاتي سجلن أزواجهن في البرنامج، بلغ عددهن 5300 أم سعودية.
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