أكدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أنه تم القبض على مواطن حاول إحراق نفسه في صحن المطاف بجوار الكعبة المشرفة.
وقال الناطق الإعلامي للقوة الرائد سامي السلمي إنه في تمام الساعة الـ11 من مساء أمس الإثنين، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر بجوار الكعبة المشرفه أثناء قيامه بسكب كمية من البنزين على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.
وأضاف السلمي أنه وفور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكنوا من القبض عليه قبل إشعال النار، مشيرا إلى أن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو من داخل صحن الحرم يظهر رجال الأمن وهم يقبضون على شخص، قالوا إنه كان يستعد لسكب مادة وإشعال النيران فيها بواسطة ولاعة كانت معه.وفق “أخبار 24”.
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