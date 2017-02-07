قالت مصادر إن شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران أوقفت ترقية 500 موظف، طالبوا عبر دعاوى قضائية بحقوق وظيفية صدرت في بعضها أحكام نهائية.
وأضافت المصادر وفقا لـ”مكة”، أن قرار الشركة جاء فيه أن أي موظف احتوى سجله- خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاق الترقية – على أي قضية منظورة من الشركة أو الجهات المختصة أو أي ملاحظة من إدارة الموارد البشرية؛ سيُحرم من الترقية.
من جهة أخرى، أبدى عددٌ من الموظفين اعتراضهم على القرار، مؤكدين أنه مخالف للأسس والقواعد القانونية والنظامية التي تؤكد أن لا عقوبة إلا بنص أو بثبوت المخالفة من خلال إعلام المخالف بما نُسب إليه ثم التحقيق فإصدار قرار العقوبة، وفي حال اعترض الموظف فلا تنفذ العقوبة إلا بحكم قضائي نافذ.
وكان عدد من موظفي الشركة قد تقدموا بدعوى قضائية للمطالبة بتسكينهم على السلم الوظيفي المستحق، وصدر لهم قرار نهائي واجب النفاذ من الهيئة العمالية بجدة، يلزم الشركة بتسكين الموظفين على سلم الشركة المحدد بخطاب تفسير الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
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