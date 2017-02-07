توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، نشاطاً للرياح السطحية، تثير الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.
كما يتوقع بحسب تقرير الهيئة أن يمتد تأثير السحب الرعدية خلال أوقات الليل ونهار الغد على الأجزاء الساحلية لوسط وشمال البحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.
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