طالب مستثمرون ومختصون بضرورة توجه وزارة الإسكان إلى اعتماد بناء المنازل الخشبية؛ للتغلب على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء.
وأوضحوا وفقا لصحيفة “الجزيرة”، أن المباني الخشبية تتميز بانخفاض التكلفة وسرعة الإنجاز، ويمكن البناء حتى ثلاثة طوابق، في غضون فترة زمنية قصيرة.
وقال المستثمر في هذا المجال إسماعيل جان إلى أن تكلفة البيت الخشبي لا تتجاوز 170 ألف ريال لمنزل مكون من طابقين بمساحة 220 متراً، وبفترة زمنية لا تتجاوز الشهر، مشيراً إلى أنها مصممة بتكنولوجيا عالية وصديقة للبيئة، ومقاومة للعوامل الجوية المختلفة.
وفي ذات السياق، كشف الدكتور عبد الله المغلوث أن هناك شركات من تركيا وماليزيا وسنغافورة دخلت المملكة بإبداعات جديدة للبناء الخشبي، للتغلب على فكرة البناء التقليدي بالمسلّح، مبيناً أن أسعار هذه المباني معقولة وتنخفض عن المساكن التقليدية بنحو 30 %.
وكشف الاستشاري المهندس سعود الدلبحي عن استخدام شركة “أرامكو” للمباني الخشبية منذ عام 1935، وأرجع السبب في منعها بالمملكة، إلى أنها كانت تُبنى بطريقة عشوائية ومستوى جودة متدنٍّ.
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