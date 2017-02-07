تمكنت القوات السعودية من القضاء على ثلاثة قياديين ميدانيين بميليشيات الحوثي قبالة ظهران الجنوب، بعد رصدهم أثناء توجههم نحو حدود المملكة مع عناصر آخرين من الميليشيات.
وأوضحت مصادر أن المدفعية السعودية استهدفت عربة مصفحة كان يستقلها القياديون الثلاثة مع عناصر آخرين، وهم في طريقهم نحو منفذ علب الحدودي.
وأكدت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن أحد القياديين تلقى تدريبات لدى الحرس الثوري الإيراني على صنع القنابل والمتفجرات والألغام وإطلاق القذائف والصواريخ.
وفي سياق متصل، دمرت طائرات الأباتشي منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة جبلية شمال محديدة التابعة لمحافظة صعدة، وذلك رداً على إطلاقها أربع قذائف تجاه مدينة ظهران الجنوب صباح أمس الإثنين.
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