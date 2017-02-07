كشفت مصادر طبية تفاصيل جريمة مقتل طفل على يد والده في حي البصرة بأبها أول أمس الأحد، موضحةً أن الطفل تعرض لعدة طعنات في أكثر من مكان بجسده، بالصدر والرقبة، فضلاً عن كدمات في الفك الأيسر ونزيف من الأنف والفم.
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل والدة الطفل “محمد” إلى العناية المركزة، بعد تعرضها لصدمة نفسية جرَّاء الحادث، خاصة أنها حاولت إنقاذ ابنها عبر إسعافه ونقله لمستشفى عسير المركزي لكنه فارق الحياة.
من جهة أخرى، قال جيران الأسرة إنهم لم يلحظوا أي تغيير أو انحراف في سلوك الأب، بل إنه كان يرتاد المسجد بالحي في بعض الأحيان برفقة ابنه القتيل والابن الأصغر.
من جانبه، قال مدير عام فرع العمل والتنمية الاجتماعية في عسير حسين المري، إنهم سيباشرون علاج الأسرة نفسياً، حيث سيوفرون إخصائيين نفسيين للأم والأبناء (ولد وبنت) لتلاقي آثار الحادث.
وكانت الجهات الأمنية بعسير قد ألقت القبض على الأب المضطرب نفسياً، بعد العثور على الطفل البالغ من العمر 12 عاماً مضرجاً في دمائه بمنزل الأسرة يوم الأحد.وفق “أخبار 24”.
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