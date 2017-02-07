تهنئ عمادة شؤون القبول والتسجيل الطلاب والطالبات المتخرجين في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1438/1437هـ وتدعوهم لاستلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1438/5/10هـ على النحو التالي :-
1- كليات الخرج ( طلاب) تسلم بقسم الوثائق وشؤون الخريجين بالعمادة:
|
اليوم
|
التاريخ
|
الكلية
|
الوقت
|
الثلاثاء
|
1438/5/10هـ
|
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج
|
8:30 ص – 11:30 ص
|
كلية الصيدلة بالخرج
|
11:30 ص – 2:00 م
|
الأربعاء
|
1438/5/11هـ
|
كلية التربية بالخرج
|
8:30 ص – 11:00 ص
|
كلية الهندسة بالخرج
|
11:00 ص – 2:00 م
|
الخميس
|
1438/5/12هـ
|
كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
|
8:30 ص – 11:00 ص
|
كلية إدارة الأعمال بالخرج
|
11:00 ص – 1:00 م
|
كلية المجتمع بالخرج
|
1 م -2:00 م
|
الأحد
|
1438/5/15هـ
|
لمن فاته الموعد
|
8:00 ص – 2:00 م
2- كليات الخرج والدلم ( طالبات) سوف تسلم بنفس الكليات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1438/5/12هـ.
3- كليات الفروع طلاب وطالبات (حوطة بني تميم – الافلاج – السليل – وادي الدواسر) سوف تسلم بنفس الكليات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1438/5/15هـ.
وأكد عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر على جميع الطلاب والطالبات ضرورة إحضار إخلاء الطرف موقع من الجهات ذات العلاقة، وأصل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين وأصل الإقامة لغير السعوديين، وإشعار تحديث البيانات، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج